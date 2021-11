Olpe: Dieb klaut Sportjacke und wird erwischt

Olpe. Ein Dieb hat eine Sportjacke aus einem Laden in Olpe gestohlen. Zeuge und Inhaber verfolgen den Verdächtigen bis die Polizei kommt.

Am Montag, 8. November, hat sich gegen 17 Uhr ein Ladendiebstahl in der Martinstraße in Olpe ereignet, bei dem der Täter anschließend mit der Beute – einer Sportjacke im Wert von rund 50 Euro – angetroffen wurde. Der Täter wurde bei seinem Diebstahl beobachtet und anschließend solange von einem Zeugen und dem Ladeninhaber verfolgt, bis die Polizei vor Ort eintraf.

Diese kontrollierte den Tatverdächtigen und fand die entwendete Jacke vor. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und übergaben es an den Geschäftsinhaber. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

