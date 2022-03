Olpe: Diebstahl im Modegeschäft: Zeugen stellen Täterinnen

Olpe. In einem Modegeschäft in der Martinstraße in Olpe haben Zeugen zwei Frauen beobachtet, die Ware stehlen wollten. Täterinnen gestellt.

Am Dienstag (8. März) hat sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Martinstraße in Olpe ein Ladendiebstahl ereignet, bei dem durch Zeugen beide Täterinnen ermittelt und die Beutestücke sichergestellt werden konnten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten die beiden Frauen das Modegeschäft und probierten verschiedene Bekleidungsstücke an. Im Anschluss hängten sie auch einige Bekleidungsteile zurück und verließen den Laden. Eine Mitarbeiterin entdeckte dann in der Umkleide mehrere versteckte Etiketten in einer zurückgelassenen Hose. Die dazugehörigen Kleidungsstücke befanden sich auch nicht mehr im Geschäft. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Eine Zeugin kannte eine der Frauen, sodass Ermittlungen an ihrer Anschrift erfolgreich verliefen. Die 19-Jährige räumte die Tat ein, benannte die andere Frau und gab die Kleidung zurück. Durch weitere Ermittlungen wurde auch die zweite Täterin angetroffen. Die 22-Jährige gestand ebenfalls den Diebstahl und händigte die gestohlene Ware aus.

