Olpe: Dieter Besuch gewinnt Deutsche Bart-Meisterschaften

Olpe/Wenden. Dieter Besuch ist jetzt achtfacher Deutscher Bart-Meister. Für seinen neuen Stylisten Sascha Nicolov ist es der erste gemeinsame Erfolg.

Nachdem Wettkämpfe Corona-bedingt lange Zeit auf Eis lagen, konnte Dieter Besuch aus Olpe nun wieder bei der Deutschen Meisterschaft der Bärte antreten. Und: der amtierende Europameister und Weltmeister konnte sich erneut durchsetzen: In der Westernstadt Pullmann-City in Eging am See setzte sich Besuch gegen die rund 100 Teilnehmer durch. Damit ist der Olper bereits zum achten Mal Deutscher Meister geworden.

Besuchs neuer Stylist Sascha Nicolov war zum ersten Mal dabei – und dann gleich mit großem Erfolg.

Seinen letzten großen Triumph feierte der Olper im Juni 2019 bei den Weltmeisterschaften in der Freiheitshalle in Antwerpen. In der Kategorie „Teilbart Freistil“ stand Dieter Besuch, der normalerweise im „Backenbart-Freistil“ an den Start geht, ganz oben auf dem Treppchen. Es war sein fünfter WM-Titel. „Wenn man einmal da oben gestanden hat, ist es ein bisschen wie eine Sucht, wieder zu gewinnen“, so Besuch damals.

