Olpe: Dorf setzt nach Kreuz-Zerstörung Belohnung aus

Rüblinghausen. Rüblinghauser spenden 800 Euro für Hinweise auf die Vandalen, die den Christus-Korpus am Kebbekus-Kreuz zerstört haben.

Die mutwillige Zerstörung des Christuskorpus am Kebbekus Kreuz bei Rüblinghausen (wir berichteten) hat in dem Ort für Unverständnis und Entsetzen geführt. Mehrere Spender haben am Wochenende spontan 800 Euro zusammengelegt, als Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des oder die Täter führen.

Hinweise an die Polizei

Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag den ca. 130 cm großen „Christuskorpus“ zerschlagen. Einzelteile der Figur fand ein Zeuge im angrenzenden Bereich. Alle Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.