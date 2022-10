Olpe: Dr. Jürgen Schwickerath feiert 25-jähriges Jubiläum

Kreis Olpe. Der Chefarzt der Olper Frauenklinik lobt sein Team. Die Zahl der Geburten steigt in diesem Jahr vermutlich auf den Rekordwert von über 900.

Sein 25-jähriges Dienstjubiläum beging Dr. med. Jürgen Schwickerath, Chefarzt der Frauenklinik und des Brustzentrums am Standort St.-Martinus-Hospital Olpe der GFO Kliniken Südwestfalen. Die stellvertretende Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Alexandra Koch, Pflegedirektor Tobias Quast und Michael Röttger, Leiter des Geschäftsbereiches Personal, gratulierten dem Jubilar und überreichten ihm einen Blumenstrauß.

Lob für die Mitarbeiter

Dr. Schwickerath nutzte die Gelegenheit, auf das vergangene Vierteljahrhundert zurückzublicken: „Im Gesundheitswesen ist in dieser Zeit viel geschehen.“ Wichtig sei es gewesen, dass ihn seine Mitarbeiter immer tatkräftig unterstützt und jede Veränderung mitgetragen hätten: „Das beginnt bei der Reinigungskraft, die man persönlich kennt und mit Namen anspricht.“ Diese positive Grundstimmung im Team wirke sich auch auf den Umgang mit den Patientinnen aus.

+++Lesen Sie auch: Frauenklinik freut sich über 700. Baby+++

Dr. med. Jürgen Schwickerath hat am 1. Oktober 1997 seinen Dienst im St.-Martinus-Hospital angetreten. Er ist Chefarzt der mit 46 Betten größten und leistungsstärksten Frauenklinik im Kreis Olpe. Dr. Schwickerath: „Mit dem heutigen Tag sind in diesem Jahr bereits 700 Kinder im St. Martinus-Hospital auf die Welt gekommen. Die seit Jahren gestiegene Geburtenrate in Olpe bestätigen unseren Kurs und sind Zeugnis unserer Patienten zugewandten Arbeit in der Frauenklinik.“ Nach der Schließung der Helios-Frauenklinik in Attendorn am 1. Oktober 2021 sei es in Olpe noch einmal zu einer Steigerung der Geburtenzahl auf 776 in 2021 gekommen. Und eine Rekordzahl zeichne sich für das laufende Jahr ab: „Wir steuer auf eine Rekordzahl von über 900 Geburten zu.“

+++Auch interessant: Coli- und Enterokokken im Trinkwasser des Rahrbachtales+++

Vor dem Hintergrund kann sich der Gynäkologe mit einem Lächeln an die Diskussion im Herbst des vorigen Jahres erinnern: „Wir haben nicht eine Frau abweisen müssen. Nicht im vergangenen und auch nicht in diesem Jahr.“ Auch der Blick in die Zukunft sei hoffnungsvoll. Schwickerath und sein Team würden sich jedenfalls freuen, wenn die Frauen- und Geburtsklinik des St. Martinus-Krankenhauses durch den geplanten umfangreichen Umbau noch einmal an Kapazität gewinnen könne. Diese Entscheidung liege aber allein in den Händen der Gesellschafter.

Mit Blick auf den großen Blumenstrauß, den er zum Jubiläum erhalten hatte, meinte Schwickerath, den werde er an seine „bessere Hälfte“ weiterreichen, „die vermutlich auch weiterhin häufig auf mich verzichten muss“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe