Olpe: Drei hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

Olpe. Hochwertige E-Bikes ließen Diebe in der Nacht zum Donnerstag aus einer Garage am Hatzenberg mitgehen.

Aus einer Garage eines Einfamilienhauses in der Hatzenbergstraße haben Unbekannte zwischen Mittwoch (9. Dezember, 19 Uhr) auf Donnerstag (10. Dezember, 7 Uhr) drei Fahrräder entwendet. Sie gelangten vermutlich über das Garagentor in die Garage. Bei den Rädern handelt es sich um drei hochwertige Mountainbikes, die einen Wert im hohen vierstelligen Eurobereich haben.

Hochwertige E-Bikes

Diese lassen sich wie folgt beschreiben: Canyon Spectral AL5.0 (MTB) in rot; Canyon Neuron AL 6.0 (MTB) in blau; Haibike S Duro (MTB, E-Bike) in schwarz. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.