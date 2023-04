Die Polizei war bei einem Unfall im Einsatz, in den drei Pkw verwickelt waren.

Polizei Olpe: Drei Pkw in Unfall verwickelt

Olpe. Im zähfließenden Verkehr kam es auf der Landesstraße 512 zu einem Unfall mit drei Pkw. Ein Insasse trug Verletzungen davon.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 16.10 Uhr auf der Landesstraße 512 kurz hinter der Autobahnbrücke der A 45 ereignet. Dabei befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe. Vor ihm befanden sich zwei weitere Autofahrer (27 und 32 Jahre). Der Verkehr verlief zum Unfallzeitpunkt zähfließend. Der 32-Jährige fuhr dabei auf das vor ihm fahrende Auto des 27-jährigen Pkw-Fahrers auf.

Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug noch gegen den vorausfahrenden Pkw geschoben. Der 27-Jährige klagte bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen. Er gab gegenüber der Polizei an, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu begeben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der im insgesamt fünfstelligen Eurobereich lag.

