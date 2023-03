Olpe: Dreiste Diebe klauen 70 Liter Diesel aus einem Traktor

Ein Mann füllt Diesel in einen Behälter (Symbolbild).

Olpe. Aus einem Traktor haben unbekannte Täter rund 70 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Traktor stand in einer Garage in Olpe.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (04.03.2023) und Donnerstag (09.03.2023) ca. 70 Liter Dieselkraftstoff aus einem Traktor abgezapft. Der Traktor war in der Straße „Im Großen Garten“ auf einem Grundstück in einer Garage abgestellt. Die Täter verschafften sich zuvor Zutritt zur Garage, um anschließend den Kraftstoff aus dem Fahrzeug abzupumpen.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

