Olpe: Dreister Täter betrügt Ehepaar nach einem Unfall

Kreis Olpe. Ein Ehepaar hat in Olpe Anzeige erstattet. Sie waren an einem Verkehrsunfall beteiligt und gaben dem vermeintlichen Geschädigten Geld.

Auf der Polizeiwache Olpe hat am Dienstag (4. Juli) gegen 12:15 Uhr ein geschädigtes Ehepaar aufgrund eines Trickbetrugs Anzeige erstattet. Sie waren Beteiligte eines Verkehrsunfalls in der Kolpingstraße. Während sie auf den Geschädigten warteten, trat ein unbekannter Mann an sie heran und gab sich als Halter aus. Er verlangte 200 Euro für die Schadensregulierung. Das Geld übergab die 59-Jährige dem Unbekannten. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Unbekannte nicht der Halter des beschädigten Fahrzeuges war und es sich bei dem Mann um einen Betrüger handelte.

Das Ehepaar beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:

Alter: 40-45 Jahre alt

Größe: Ca. 1,70-1,75m groß

Aussehen: Kurze graue Haare

Bekleidung: Arbeitsweste in blau/schwarz, Arbeitshose und Arbeitsschuhe

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Da es sich bei dieser Betrugsmasche nicht um einen Einzelfall handelt, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Unfälle der Polizei zu melden, sobald sie Probleme bei der Aufnahme haben. Personen, die an der Unfallstelle zur Schadensregulierung Geld verlangen und nicht nachweisen können, dass sie Halter oder Fahrzeugführer sind, sind in der Regel Betrüger.

