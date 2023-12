Olpe/Drolshagen: Besonderes Brot unterstützt die Sternsinger

Olpe/Drolshagen Fünf heimische Bäcker unterstützen die Aktion Dreikönigssingen mit einer thematisch passenden Aktion: Sie backen ein besonderes Brot.

Im Januar ziehen wieder die Sternsinger mit funkelnden Kronen und prächtigen Gewändern durch die Gemeinden im Südsauerland, um den Menschen den Segen der Krippe zu bringen. Außerdem sammeln die Sternsinger Spenden für Projekte des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“. Unterstützt werden Maßnahmen, bei denen Kinder auf der ganzen Welt die Chance auf Nahrung, Bildung und medizinische Versorgung bekommen.

Im Pastoralen Raum Olpe-Drolshagen kann die Aktion noch auf eine ganz andere Art und Weise unterstützt werden: Wie bereits in den vergangenen Jahren wird in fünf heimischen Bäckereien ein besonderes „Sternsingerbrot“ angeboten. Angelehnt an den Satz aus dem Vaterunser „Unser tägliches Brot gib uns heute“ sorgt die Aktion „Dreikönigssingen“ in vielen Orten weltweit dafür, dass Kinder eben dieses tägliche Brot bekommen. In Deutschland sorgen die Bäcker für das tägliche Brot. Zwischen dem 2. und dem 14. Januar ist das besondere „Sternsingerbrot“ erhältlich. Jeder teilnehmende Bäcker fertigt es ein wenig anders: Das Sternsingerbrot der Eichener Mühle, der Bäckerei Zinke aus Olpe und der Bäckerei Paul Hesse aus Saßmicke zieren, ganz sternsingerlich, Mehlsterne und eine Krone. Wilhelm Voßhagen aus Drolshagen formt in Handarbeit Brotsterne, und die Bäckerei Sangermann aus Oberveischede schmückt ihre Sternsingerbrote mit goldenen Kronen.

Jedes der Brote ist 500 Gramm schwer und kostet 4 Euro. Davon werden 50 Cent an die Aktion Dreikönigssingen gespendet. Mit jedem Kauf eines Sternsingerbrotes unterstützen die Käufer also das Kindermissionswerk und erhalten einen Segen für ihr Haus oder ihre Wohnung. Außerdem stehen auch Spendendosen in den jeweiligen Innungsbäckereien. Britta Enders, Gemeindereferentin des Pastoralen Raums Olpe-Drolshagen, dankt den fünf teilnehmenden Bäckereien für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Sie findet es ein schönes Zeichen, dass durch den Verkauf von Brot das „tägliche Brot“ für andere ermöglicht wird.

Bei der Aktion „Dreikönigssingen“ beteiligen sich seit 1959 in ganz Deutschland Kinder und ziehen um den Dreikönigstag, den 6. Januar, durch die Straßen, um an den Häusern zu klingeln und, oft nach einem Lied oder Gedicht, um Geld für Hilfsprojekte in aller Welt zu unterstützen. Der Ursprung dieses Singens ist bereits ab dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Mit Kreide oder, wo nicht möglich, einem Aufkleber hinterlassen sie an der Tür die Buchstaben „CMB“ als Abkürzung für den lateinischen Spruch „Christus mansionem benedicat“, zu Deutsch: Christus segne dieses Haus. Eine andere Erklärung ist, dass es für die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Heiligen Könige, Caspar, Melchior und Balthasar, steht. Einige Sternsinger unterstützen mit ihrem gesammelten Geld Initiativen mit örtlichem Bezug, im Fall von Olpe oft der aus der Kreisstadt stammende Pater Hugo Scheer, der in Brasilien wirkt und hilft. Die meisten geben ihre Spenden an die Aktion Dreikönigssingen weiter, die jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt setzt. Bundesweit werden rund 300.000 Jungen und Mädchen unterwegs sein. Für 2024 heißt das Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

