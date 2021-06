Olpe: Durchgebrannter Schmelzofen schnell unter Kontrolle

Olpe. Glimpflich endet am Freitagabend ein Brand in der Werkshalle eines metallverarbeitenden Unternehmens in Olpe.

Die Feuerwehr Olpe musste am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem Feuer in einer der Werkshallen der Firma Gebrüder Kemper an der Harkortstraße in Olpe-Rüblinghausen ausrücken. Laut Aussage der Polizei war ein Schmelzofen aus bislang ungeklärter Ursache durchgebrannt.

Daraufhin war heiße Glut ausgelaufen. Die konnte die Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen ausgerückt war, mit Sand abdecken. Nach Aussage der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und auch von einem Sachschaden war nicht die Rede. So konnte der Einsatz schnell beendet werden.

