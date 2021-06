Olpe: E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer am Kopf

Die Polizei in Olpe wurde am Montagabend zu einem Unfall auf der Bruchstraße gerufen. Ein E-Bike-Fahrer war schwer gestürzt.

Olpe. Auf der Bruchstraße in Olpe ist am Montag ein E-Bike-Fahrer gestürzt. Er wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde.

Durch einen Sturz ist ein E-Bike-Fahrer in Olpe am Montag schwer verletzt worden. Er kam nach Polizeiangaben gegen 21.15 Uhr im Baustellenbereich der Bruchstraße zu Fall. Hinweise zur Ursache konnten die herbeigerufenen Beamten nicht entdecken, so dass sie von einem Sturz ohne Fremdeinwirkung ausgehen. In der Atemluft des Mannes stellten sie Alkoholgeruch fest.

Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dieser kam aber nicht mehr zum Einsatz, stattdessen wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

