Olpe: E-Bike-Fahrerin muss nach Kollision mit Auto in Klinik

Olpe. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto wurde eine E-Bike-Fahrerin (77) ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer bemerkte das Pedelec zu spät.

Bei einem Unfall am Samstag wurde eine 77-jährige E-Bike-Fahrerin in Olpe so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 77-Jährige zunächst mit ihrem Pedelec den Rad- und Fußweg in Richtung Olper Innenstadt. Zur gleichen Zeit wollte ein 65-jähriger Autofahrer einen an der Bruchstraße gelegenen Parkplatz verlassen und in Richtung Kreisverkehr „Stellwerkstraße/Erzbergerstraße“ fahren. Dafür musste er den Geh- und Radweg queren. Zwar fuhr er mit Schrittgeschwindigkeit in Richtung Straße, jedoch sah er die Radfahrerin zu spät, sodass das E-Bike und das Auto kollidierten. Die 77-Jährige stürzte und verletzte sich.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

