Olpe: E-Bike stürzt auf Parkplatz - Schuldfrage unklar

Olpe. Ein 26-Jähriger E-Bike-Fahrer kommt auf einem Parkplatz zu Fall, um einen Unfall zu vermeiden. Der beteiligte Pkw-Fahrer weiß von nichts.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (4. Juni) gegen 13.55 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Martinstraße in Olpe ist ein 26-jähriger Radfahrer verletzt worden. Er fuhr mit seinem E-Bike aus Richtung „Auf der Fohrt“ auf den Parkplatz. Gleichzeitig kam ihm ein Pkw-Fahrer entgegen, der aus Richtung „Kortemickestraße“ auf den Parkplatz einbog. Der 54-Jährige gab an, den E-Bike-Fahrer von weitem gesehen zu haben, parkte sein Fahrzeug ein und erblickte dann im Rückspiegel, dass der 26-Jährige gestürzt sei. Nach Angaben des Radfahrers musste dieser bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

