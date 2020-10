Olpe: Ehrenbecher für besondere Verdienste verliehen

Die feierliche Ehrenbecherverleihung der Stadt Olpe ging in der Stadthalle über die Bühne. Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in nichtöffentlicher Sitzung vom 23. Juni 2020 erhielten in Anerkennung ihrer ganz besonderen Verdienste um das Wohl und Ansehen der Kreisstadt Udo Baubkus, Markus Bröcher, Georg Nieder und Stefan Weber den Goldenen Ehrenbecher. Mit dem Silbernen Ehrenbecher wurden Hans-Werner Abel, Frank Clemens, Hans-Jürgen Dienstuhl, Peter Lubig, Werner Wilhelm Pulte, Christian Reißner, Michael Scheffel, Frank Friedrich Kreinberg und Bernd Schnüttgen ausgezeichnet. Ebenfalls einen Silbernen Ehrenbecher erhält Norbert Grobbel, der an diesem Abend verhindert war. Seine Ehrung wird im Rahmen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28. Oktober erfolgen.

Einen silbernen Ehrenbecher erhielten Bernd Schüttgen Werner Pulte, Christian Reißner und Michael Scheffel (von links) Foto: meinolf Wagner / WP

Damit erhalten insgesamt 14 Ortsvorsteher und Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die mindestens 15 bzw. 25 Jahre lang ihr kommunales Ehrenamt wahrgenommen haben oder noch wahrnehmen, die in Gold und Silber gegossene Wertschätzung.

Zum Ansehen beigetragen

„Kommunalpolitische Verdienste und ehrenamtliche Tätigkeit, die ausschlaggebend für die heutige Anerkennung sind, lassen sich beileibe nicht als Formsache abtun“, sagte Bürgermeister Peter Weber. „Jeder der Ausgezeichneten hat mit seiner Individualität, mit seinen Fähigkeiten den Werdegang und die Geschicke der Stadt Olpe maßgeblich beeinflusst. Sie alle dürfen stolz darauf sein, mit Ihrer langjährigen Arbeit zum heutigen Ansehen unserer Stadt Olpe und deren positivem Fortschritt beigetragen zu haben“, so Peter Weber weiter. Bürgerschaftliches Engagement sei für eine Gemeinschaft unverzichtbar, es gehöre zur Zivilisation, sich gegenseitig zu unterstützen. Etwas miteinander aufzubauen sei Grundlage jeder Kultur. Gerade eine Demokratie, die jedem viel Spielraum lasse und wenig von oben diktiere, brauche eine Verständigung über Werte und Maßstäbe für alles Handeln.

Udo Baubkus wurde Anfang 1995 als Nachfolger des nach schwerer Krankheit sehr früh verstorbenen Horst Althaus Stadtverordneter. 2001 übernahm er das Amt des Fraktionsvorsitzenden von Dr. Norbert Kunert und führte die UCW Fraktion über 16 Jahre bis 2017. Bereits vor seinem Einritt in den Rat war er in verschiedenen Ausschüssen tätig.

Ebenfalls einen silbernen Ehrenbecher erhielten Peter Lubig, Frank Kreinberg, Hans-Jürgen Dienstuhl, Frank Clemens und Hans Werner Abel (von links). Foto: meinolf Wagner / WP

Markus Bröcher war von 1994 bis 1999 Ortsvorsteher von Rüblinghausen sowie zeitgleich zweiter stellvertretender Bürgermeister. Anschließend hatte er bis 2004 die Position als erster stellvertretender Bürgermeister inne. Dieses Amt übt er erneut seit dem Jahr 2014 bis zum heutigen Tage aus.

Georg Nieder verlässt in diesem Jahr nach 25 Jahren die Stadtverordnetenversammlung. Die große Akzeptanz in der Stadt Olpe trug mit dazu bei, dass man ihn von 2009 bis 2014 zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister wählte.

Stefan Weber, Bruder des Olper Bürgermeisters, erhielt den Goldenen Ehrenbecher für sein Engagement in seinem Heimatdorf. Von 1989 bis zum Jahr 2014, 25 Jahre lang, war er Ortsvorsteher von Lütringhausen. Von besonderer Bedeutung in dieser Zeit waren die Errichtung des Dorfplatzes und die 650-Jahr-Feier in 2010.

Die Stadt Olpe verleiht Ehrenbecher seit Mitte der 1960er Jahre. Am 12. September 1966 hatte der Rat der Stadt Olpe die Satzung über die Stiftung und Verleihung dieser Anerkennung beschlossen. Nach der kommunalen Neugliederung im Jahre 1969 wurde am 4. Juni 1970 die Satzung neu verabschiedet.

Bisher 106 Becher

Bis heute, die diesjährigen miteingeschlossen, wurden 32 Goldene und 94 Silberne Ehrenbecher übergeben, wobei einige Inhaber im Laufe der Jahre mit einem Silbernen und einem Goldenen Becher ausgezeichnet wurden. Die Gesamtzahl der Inhaber beläuft sich auf insgesamt 106 Personen. Die Beschaffungskosten betragen rund 1000 Euro pro Becher, abhängig vom jeweiligen aktuellen Gold- und Silberpreis. „Der Ehrenbecher steht als Symbol für einen geleisteten Dienst im Sinne der Allgemeinheit und hat daher in erster Linie einen symbolischen Wert. Wir möchten diesen nicht durch einen Eurobetrag sehen, da dies weder dem Symbol noch den Verdiensten der zu Ehrenden gerecht würde“, so das Büro des Bürgermeisters auf die Nachfrage unserer Redaktion bezüglich der Kosten eines Bechers.