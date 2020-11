Mit Eiern beschmierten die Täter Rathaus und Ates Lyzeum in Olpe.

Olpe. Unbekannte besprühten das alte Lyzeum in Olpe mit Graffiti und bewarfen die Außenwand mit Eiern. Auch das Rathaus beschmierten sie.

Am Montag ist der Polizei in Olpe gemeldet worden, dass die Eingangstür des „Alten Lyzeum“ in der Franziskanerstraße zum einen mit Graffiti besprüht und zum anderen die Außenwand mit Eiern beworfen wurde. Auch das Rathaus verschmutzten die Unbekannten mit Eiern. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.