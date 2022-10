Olpe: Ein 80-jähriger Autofahrer prallt gegen einen Zaun

Neuenwald. Im Kreisverkehr Rother Stein kommt ein 80-Jähriger mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab – und prallt gegen einen Zaun.

Am Sonntagabend (02.10.2022) gegen 20:15 Uhr befährt ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus Lennestadt die B 55 aus Olpe kommend in Richtung Lennestadt. Im Kreisverkehr Rother Stein kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Zaun. Hierbei wurde eine 74-jährige Beifahrerin verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein Test verlief positiv, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Durch die Beamten wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

