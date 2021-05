Olpe: Ein roter PKW wird nach Unfallflucht gesucht

Olpe. Ein Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug einen Audi im Parkhaus in der Franziskanerstraße beschädigt. Das Auto hinterließ rote Spuren am Lack.

Im Parkhaus an der Franziskanerstraße in Olpe ereignete sich am Mittwoch eine Unfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer hatte dort seinen schwarzen Audi zwischen 11.50 und 12.30 Uhr in einer Parkbox abgestellt. Er bemerkte anschließend eine Beschädigung und roten Lack auf der Beifahrerseite.

Nach Angaben eines Zeugen stand in der fraglichen Zeit ein roter PKW mit OE-Kennzeichen neben dem beschädigten Fahrzeug. Sollte dieses Fahrzeug an dem Schadensereignis beteiligt gewesen sein, müsste es auf der Beifahrerseite Beschädigungen aufweisen.

Zeugen gesucht

Mit der Bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 sucht die Polizei weitere Zeugen des Vorfalls. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe