Einbruch Olpe: Einbrecher richten wieder Schaden in Sekundarschule an

Olpe. Einbrecher haben in der Nacht in der Sekundarschule in Olpe gewütet. Alle Räume wurden durchsucht, der Sachschaden ist enorm.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Gebäude der Sekundarschule am Quellenweg in Olpe eingebrochen. Sie drangen nach einem Bericht der Kreispolizeibehörde in sämtliche Klassenzimmer und Büros ein und richteten einen massiven Sachschaden an.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Erst im Dezember hatten Einbrecher in der Sekundarschule einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet und unter anderem Fernsehgeräte gestohlen.