Olpe: Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus Wohnung

Einbrecher drangen in eine Wohnung in Olpe ein.

Olpe. Einbrecher haben am Donnerstag in Olpe zugeschlagen: Sie stahlen aus einer Wohnung an der Sandstraße verschiedene Elektrogeräte.

Verschiedene Elektrogeräte haben Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch in Olpe am Donnerstag gestohlen. Die Täter drangen nach Polizeiangaben zwischen 8 und 18 Uhr in die Wohnung an der Sandstraße ein. Sie ließen Spielkonsolen, ein Handy, den WLAN-Router und ein Tablet mitgehen. Außerdem wurde ein geringer Bargeldbetrag erbeutet.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe, Tel. 02761/9269-0, entgegen

