Olpe: Einbrecher stehlen Kettensägen aus Geschäft in Dahl

Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die in ein Geschäft in Olpe-Dahl eingedrungen sind.

Olpe. Einbrecher sind in ein Fachgeschäft in Olpe-Dahl eingedrungen, um mehrere wertvolle Motorsägen zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus einem Fachgeschäft in Dahl sind in der Nacht zu Freitag mehrere Kettensägen der Marke Stihl gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter drangen durch ein Toilettenfenster in die Geschäftsräume in der Raiffeisenstraße ein, berichtet die Polizei Olpe am Montag.

Um 2.41 Uhr hatte eine Einbruchmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Dieser wurde zunächst zurückgestellt, ohne dass der Diebstahl auffiel. Beim Öffnen des Betriebes am Morgen wurde dann der Einbruch festgestellt. Der Gesamtschaden war zunächst unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

