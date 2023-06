Olpe: Einbruch in Getränkemarkt - Hoher Schaden

Olpe. Jede Menge Zigaretten werden bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt geklaut.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr in einen Getränkemarkt „In der Trift“ in Olpe ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt und entwendeten eine größere Menge an Zigaretten im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise an die Polizei zu verdächtigen Feststellungen werden unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0 erbeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe