Olpe: Einbruch in Lagerhalle - Alufelgen wurden gestohlen

Olpe. Aus einer Lagerhalle in Olpe wurden Alufelgen und diverse Baumaschinen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Mittwoch, 18. Mai, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße „Olpe Hütte“ ein. Neben einem Satz Alufelgen wurden auch diverse Baumaschinen entwendet. So fielen den Tätern unter anderem auch zwei Rüttelplatten, ein Stampfer sowie ein Hydraulikmeißel in die Hände.

Zum Verladen der schweren Beute nutzten die Täter offenbar auch einen vor Ort befindlichen Gabelstapler der geschädigten Firma. Der Beuteschaden dürfte im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

