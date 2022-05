In zwei Lagerhallen in Olpe wurde eingebrochen (Symbolbild).

Blaulicht Olpe: Einbrüche in Lagerhallen - Täter flüchten ohne Beute

Olpe. In Olpe sind Diebe unterwegs, die sich Zutritt zu Lagerhallen verschafft haben oder verschaffen wollten. Teilweise flüchten sie ohne Beute.

Sowohl ein Einbruch als auch ein Einbruchsversuch haben sich zwischen Freitag (13. Mai, 18.45 Uhr) und Samstag (14. Mai, 6.30 Uhr) in zwei Werkstätten in der Ziegeleistraße in Olpe ereignet. Bei dem Versuch verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einer Lagerhalle, indem sie eine Plexiglasscheibe eines elektrischen Tores beschädigten und einstiegen. Aus derzeit noch nicht ermitteltem Grund flüchteten sie ohne Beute.

Auf die gleiche Art und Weise drangen unbekannte Täter in eine weitere Lagerhalle ein. Hier gelang es ihnen, einen Koffer mit Ausbeulwerkzeug im Wert von rund 350 Euro zu entwenden. An beiden Gebäuden entstand jeweils Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

