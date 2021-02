Olpe: Eisplatte löst sich von Lkw: Fahrer flieht nach Unfall

Olpe. Eine Eisplatte löst sich vom Lkw und prallt auf Auto. Obwohl der Geschädigte versuchte, den Lkw-Fahrer anzuhalten, fuhr dieser weiter.

Weil ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug nicht von der Eisschicht befreite, kam es am Mittwoch zu einem Unfall in der Straße Ronnewinkel in Olpe – und anschließender Unfallflucht. Ein 28-Jähriger fuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Drolshagen kommend auf der rechten der zwei vorhandenen Fahrspuren. Vor ihm fuhr ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer. In Höhe der Ortschaft Rosenthal löste sich eine Eisplatte von der Plane des Lkw und prallte auf die Windschutzscheibe des ihm folgenden Pkws. Dabei splitterte ein Teil der Windschutzscheibe. Es entstanden drei lange Risse.

Zwar versuchte der Pkw-Fahrer, den Lkw-Fahrer zum Anhalten zu bringen und auf den entstandenen Schaden hinzuweisen, dies misslang jedoch und der Verursacher setzte sein Fahrt fort. Der Geschädigte suchte daraufhin eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Der Halter des Wagens konnte mithilfe des Kennzeichens ermittelt werden. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Fahrzeuge müssen von Eisschicht befreit werden

Aufgrund der anhaltenden Kälte und der Schneefälle bilden sich schnell Eisplatten oder vereiste Schneeschichten auf Fahrzeugen. Die Polizei weist daher darauf hin, dass Fahrzeugführer dazu verpflichtet sind, vor Fahrtantritt den Wagen von Schnee und Eis zu befreien. Werden diese mit einem Fahrzeugangehalten, das zugeschneit ist oder auf dem Eisplatten vorhanden sind, kann ein Bußgeld folgen. Schließlich erhöht eine schlechte Sicht oder herunterfallender Schnee sowie Eis das Unfallrisiko und bringt auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.