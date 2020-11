Olpe: Endstation Toilette - Einbruch in Tankstelle erfolglos

Sondern. Der Einbruch in eine Tankstelle bei Sondern scheiterte, in der Gästetoilette war Endstation.

In der Nacht zum Samstag gegen 0.45 Uhr versuchten nach Zeugenangaben zwei unbekannte Täter in die Tankstelle Hanemicke in Olpe-Sondern an der L 512 einzubrechen. Die mit dunklen Kapuzenjacken bekleideten männlichen Einbrecher versuchten über eine Gästetoilette in das Innere der Tankstelle zu gelangen, indem sie ein Fenster aufdrückten bzw. eine Tür aufhebelten. Weil sie dennoch nicht in den Verkaufsraum gelangten, verließen sie das Gelände ohne Tatbeute. An dem Toilettenraum entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter 02761/9269-0.