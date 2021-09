Olpe: Etliche Fassaden in der Innenstadt beschmiert

Olpe. Unbekannte besprühten in der Olper City mehrere Fassaden mit gelb-oranger Farbe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an Fassaden im Bereich der Kampstraße und Martinstraße in Olpe sogenannte „Tags“gesprüht und damit die Wände erheblich verunreinigt. Am Dienstag erstatteten drei weitere Betroffene eine Anzeige. Sowohl ein Straßen- als auch ein Firmenschild sowie die Plane eines Anhängers besprühten die Unbekannten mit gelb-oranger Farbe mit ähnlichen Schriftzügen. Es entstand Sachschaden im insgesamt dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

