Olpe: Fahrer (79) ohne Führerschein baut Unfall und flüchtet

Olpe. Nach einem Unfall am Biggesee bei Olpe ist ein 79-Jähriger geflüchtet. Er hat schon länger keinen Führerschein mehr, fand die Polizei heraus.

Ein 79 Jahre alter Autofahrer, dem der Führerschein schon vor längerer Zeit entzogen wurde, hat am Sonntag einen Unfall am Biggesee verursacht und ist anschließend geflüchtet. Das berichtet die Polizei Olpe.

Der Mann fuhr gegen 15.40 Uhr in den Kreisverkehr an der Talbrücke Sondern ein. Sein Wagen stieß dort mit dem Auto einer 42-Jährigen zusammen. Nachdem er sich die Schäden angesehen hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei traf den Senior an seiner Anschrift an. Am Fahrzeug ergaben sich übereinstimmende Unfallschäden.

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Einsatzkräfte schrieben entsprechende Anzeigen.

