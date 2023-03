Olpe: Fahrer eines dunklen Transporters flüchtet nach Unfall

Olpe. Nach einem Unfall ist ein Unfallbeteiligter geflohen, als die Geschädigte die Polizei rief. Eine Beschreibung des Flüchtigen liegt vor.

Am Montag (27. März) kam es um 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der L512/B54 (sog. „Spaghetti-Knoten“). Die 49-jährige Fahrerin eines Audi hatte die L512 aus Richtung Attendorn in Fahrtrichtung Olpe befahren. Im Bereich der Zufahrt von der B54 kam es dann zum Zusammenstoß mit einem dunklen Kleintransporter, als dieser verbotswidrig vor dem Audi auf der Fahrbahn wendete. Der Fahrer des Kleintransporters hatte nach dem Unfall zwar vor Ort angehalten und mit der 49-Jährigen gesprochen - als diese jedoch die Polizei informierte, verließ der Mann ohne Weiteres die Unfallstelle in Richtung Attendorn. Fahrzeugmarke und die Ortskennung seines Kennzeichens sind nicht bekannt. Hinter der Ortskennung könnte jedoch die Kombination „-AA 85“ gestanden haben.

Der flüchtige Fahrzeugführer konnte wie folgt beschrieben werden:

Südländisches Aussehen

Alter: 40-50 Jahre

Größe: 180cm

Schwarzes Haar

Wie sich nunmehr herausstellte, wurde die 49-jährige Audifahrerin durch den Unfall leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrkommissariat in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4110 in Verbindung zu setzen.

