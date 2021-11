Olpe: Fahrraddiebe stehlen teures E-Bike aus Gartenhütte

Olpe. Gartenhütten sind keine sicheren Stellplätze für Fahrräder. In Olpe sind deshalb zwei Fahrräder verschwunden.

Fahrraddiebe machten zwischen Dienstag- und Mittwochabend doppelte Beute in Olpe. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einer verschlossenen Gartenhütte in der Dahler Straße, in dem sie das Schloss gewaltsam beschädigten.

Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um ein schwarzes Pedelec (E-Bike) der Marke KTM, Modell: Macina Team XL im Wert von rund 3500 Euro sowie ein schwarzes Kinderfahrrad mit neon-grünen Streifen im Wert von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

