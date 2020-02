Olpe: Fahrradfahrer beschädigt parkendes Auto und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in der Martinstraße in Olpe.

Olpe. In Olpe ist ein Fahrradfahrer gegen ein geparktes Auto gefahren. Trotz einer Beschädigung fuhr er dann einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 19.10 Uhr gegen einen in der Martinstraße geparkten Wagen gefahren. Nach Polizeiangaben war er auf dem Gehweg in Richtung Günsestraße unterwegs und beschädigte durch die Kollision den Außenspiegel an der Beifahrerseite des Autos. Ob der Radler das Fahrzeug mit dem Körper oder dem Radgestell touchierte, ist noch unklar.

Die Polizei fahndete kurz nach dem Unfall im Umfeld der Martinstraße nach dem Radfahrer. Die Suche blieb aber erfolglos. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/92690 entgegen.