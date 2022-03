Olpe: Fahrzeuge ohne gültiges Versicherungskennzeichen

Olpe. Auf der Bruchstraße in Olpe war eine 15-Jährige mit einem E-Scooter ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen unterwegs.

Die Polizei hat gestern Mittwochnachmittag, 2. März, gegen 17 Uhr auf der Bruchstraße sowie „Am Frankenhagen“ in Rhode Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Auf der Bruchstraße war eine 15-Jährige mit einem E-Scooter ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen unterwegs. Am Frankenhagen befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Roller die Straße. Dabei war an diesem noch das Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2021 angebracht.

Nachweis für die bestehende Haftpflichtversicherung

Für bestimmte Fahrzeuge, wie Mofas, E-Scooter oder Segways beginnt am 1. März das neue Versicherungsjahr. Wer noch mit dem alten Kennzeichen fährt, verfügt über keinen Versicherungsschutz. Das Versicherungskennzeichen dient als Nachweis für die bestehende Haftpflichtversicherung.

Weitere Informationen zum Versicherungsschutz und eine Auflistung aller Fahrzeuge, die ein solches Versicherungskennzeichen benötigen, finden Interessierte hier.

