Olpe: Falsch herum in Einbahnstraße – Autofahrer betrunken

Olpe. Ein Autofahrer ist in Olpe der Polizei aufgefallen, weil er eine Einbahnstraße falsch herum befuhr. Wie sich herausstellte, war er betrunken.

Die Polizei in Olpe hat in der Nacht zu Samstag einen betrunkenen Autofahrer erwischt, weil er eine Einbahnstraße in falscher Richtung befuhr. Gegen 2 Uhr hielten Beamte den 41-Jährigen daher an der Winterbergstraße an, berichtet die Polizei.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe