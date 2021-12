Olpe: Falschfahrer frontal gegen Lastwagen - A 45 gesperrt

Olpe. Ein Falschfahrer verursacht am frühen Freitagmorgen einen Unfall auf der A 45 und wird lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf der A 45 bei Olpe. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei wurde dabei ein Falschfahrer lebensgefährlich verletzt. Er soll bereits in Siegen in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren sein, so die Polizei. Kurz vor dem Parkplatz „Großmicke“ in Fahrtrichtung Frankfurt prallte er dann frontal in einen Lastwagen.

+++ Lesen Sie auch: Karneval: Absage trifft Narren im Kreis Olpe mitten ins Herz +++

Während der Lastwagen in die Mittelschutzplanke aus Beton prallte und dort viele Meter entlangschliff, schlug der Audi, der im Märkischen Kreis zugelassen ist, ebenfalls gegen die Betonwand. Der 59-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nachdem der Rettungsdienst den Patienten stabilisiert hatte, wurde zusammen mit Feuerwehr eine Sofortrettung durchgeführt. Der Autofahrer schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Autobahn 45 in Richtung Siegen wurde voll gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe