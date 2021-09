Schmierereien in Olpe: die beschädigte Fassade in der Martinstraße.

Vandalismus Olpe: Fassaden in der Innenstadt mit Graffiti beschmiert

Olpe. Hauswände in Martin- und Kampstraße in Olpe sind am Wochenende mit Graffiti beschmiert worden. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Unbekannte haben sowohl die Hauswand eines Verbrauchermarktes in der Martinstraße als auch die eines Wohnhauses in der Kampstraße in Olpe mit Graffiti besprüht. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 5.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr.

An der Hauswand in der Kampstraße wurde lediglich ein gelb-oranges Graffiti aufgesprüht. Die Fassade des Supermarkts beschädigten die Unbekannten sowohl mit gelb-orangener als auch mit grüner Farbe. Es entstand an beiden Objekten insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

