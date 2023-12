Olpe: Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für besonderes Werk

Olpe Dirigent Andreas Reuber und Komponist Alexander Reuber vom Feuerwehr-Musikzug erhalten Auszeichnung für Werk „13 Minuten im Frühling – Stille“.

Im Rahmen des Jahreskonzertes des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Olpe wurden Dirigent Andreas Reuber und Komponist Alexander Reuber mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Das Werk „13 Minuten im Frühling – Stille“ ist ein für die Kulturgeschichte der Stadt Olpe einzigartiges Werk, das Gedenken und Erinnern an die Schrecken des Krieges an die heutige Generation mit der einzigartigen Kraft der Musik vermittelt und zudem die Werte der Feuerwehr durch kulturelle Schaffenskraft in die Öffentlichkeit trägt.

„Ein musikalischer Meilenstein für die Feuerwehr Olpe. Ein musikalisches Mahnmal, das die Feuerwehr Olpe der Stadt Olpe geschenkt hat. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass Andreas und Alexander das möglich gemacht haben“, so Bürgermeister Peter Weber in seiner Laudatio.

