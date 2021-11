Olpe: Feuerwehr hat Feuer bei Thyssen-Krupp schnell gelöscht

Lütringhausen. In einer Thyssen-Krupp-Halle in Lütringhausen kam es am Dienstag zu einem kleinen Feuer. Einsatz war nach 30 Minuten schon wieder beendet.

Durch Funkenflug bei Flexarbeiten ist es nach ersten Informationen am Dienstagmittag, 16. November, zu einem Feuer in einer der ehemaligen Thyssen-Krupp-Hallen in Olpe-Lütringhausen gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Olpe konnten das kleine Feuer schnell ablöschen. Verletzt wurde niemand. Während Trupps unter Atemschutz im Gebäude aktiv waren, wurde mit der Drehleiter eine Lageerkundung durch die Luft vorgenommen.

Dafür sperrte die Polizei die Bundesstraße 54 ab dem Abzweig der Dorfstraße komplett ab. Es bildeten sich in beide Richtungen kleinere Rückstaus. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet, der Verkehr konnte wieder rollen. Auch die Abbrucharbeiten, bei denen das Feuer entstanden waren, konnten wieder aufgenommen werden.

