Olpe: Feuerwehr löscht brennende Lkw-Reifen

Die Feuerwehr löscht den Brand an der Hinterachse mit Wasser ab.

Neuenkleusheim. War es ein technischer Defekt? Die Olper Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem Lkw-Brand auf der L 711 am Engelsberg gerufen.

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagabend (11. November) gegen 19.45 Uhr auf die Landstraße L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg gerufen. Dort sollte nach ersten Informationen der Kreisleitstelle Olpe ein Lkw im Vollbrand stehen. Dies bewahrheitete sich dann beim Eintreffen der rund 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Olpe nicht. Stattdessen brannten an einem Sattelzug eines forstwirtschaftlichen Gespanns zwei Hinterreifen.

+++ Lesen Sie auch: Michaela Padberg ist neue Ehrensenatorin der Olper Bürgergesellschaft +++

Die Flammen hatten auch schon ein wenig auf das Holz an dem Anhänger übergriffen. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war, konnte mit einem Löschangriff das Feuer schnell abgelöscht werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte die Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Als Brandursache nannte die Polizei möglicherweise einen technischen Defekt an dem Sattelzug. Während der Fahrt hatte der Fahrer das Feuer bemerkt und das Gefährt am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Die Landstraße 711 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe