Olpe: Filmmusik löst Idee für Holocaust-Workshop aus

Bei einem Workshop im Foyer der Rhoder Grundschule erhielten die Mitglieder des Jugendorchesters intensive Einblicke in Ursachen und Folgen des Holocaust. Auslöser war die Filmmusik zu "Schindlers Liste".

Rhode. Verein „Zweitzeugen“ schulte die Rhoder Nachwuchsmusiker. Die Terrorangriffe in Israel zeigten auf tragische Weise die Aktualität des Themas.

Einen für ein Jugendorchester wohl eher außergewöhnlichen Workshop erlebten die Aktiven des Rhoder Jugendorchesters jetzt mit dem Verein „Zweitzeugen“ (https://zweitzeugen.de). Durch die Aufführung der Filmmusik zu „Schindlers Liste“ beim Adventskonzert 2022 waren die Nachwuchsmusikerinnen zwar musikalisch, allerdings historisch und inhaltlich nur sehr oberflächlich mit dem Holocaust in Verbindung gekommen. Daher war es dem Musikverein, der auch Bildungsträger der Jugendarbeit ist, ein wichtiges Anliegen, die Jugendlichen umfassender für das Thema zu sensibilisieren, dessen Aktualität durch die gewaltsamen Ereignisse in Israel vor Augen geführt wurde.

+++ Lesen Sie auch: Neues Angebot für junge Familien in Olpe +++

Für diese beim Thema „Holocaust“ äußerst schwierige Aufgabe wurde der renommierte Verein „Zweitzeugen“ gewonnen, der bundesweit über eine jahrelange Erfahrung verfügt, Workshops in Schulklassen und Vereinen durchzuführen. Passend zur Altersstruktur der Teilnehmer hat der Verein Konzepte erarbeitet und erprobt, indem einzelne Holocaust-Biographien altersgerecht vermittelt werden. Daher können Kinder heute also zu „Zweitzeugen“ werden, da persönliche Erfahrungen aus der Zeit in den Familien vielfach nicht mehr vorhanden sind.

In einem dreistündigen Workshop wurden die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Biographie einer Holocaust-Überlebenden für das Thema sensibilisiert. Ebenso wurde gemeinsam über die Hintergründe zu Oskar Schindler gesprochen, der über 1200 Jüdinnen und Juden vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten bewahrt hat, sodass die selbst aufgeführte Filmmusik nun ihre volle Bedeutung bei den Nachwuchsmusikerinnen und -Musikern entfalten kann. Für die Teilnehmer war es ein eindrucksvoller Workshop, der vom Verein „Zweitzeugen“ sehr zielgruppenorientiert und verständlich aufbereitet wurde, so eine Mitteilung des Musikvereins.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe