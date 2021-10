Olpe: Flammen schlagen aus Wohnhaus im Ortsteil Dahl

Die Feuerwehr löscht in der Nacht auf Samstag einen Brand in Olpe-Dahl.

Olpe. Aus ungeklärter Ursache war auf einem Balkon im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Zum Glück konnten sich die Bewohner rechtzeitig retten.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr im Olper Ortsteil Dahl: In der Straße „Im Spree“ war aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen, das auf den darüberliegenden Balkon übergriff und sich von dort in die Dachhaut fraß. Flammen schlugen sichtbar aus dem Dach und es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr muss mit der Drehleiter in der Nacht auf Samstag einen Brand in Olpe-Dahl löschen. Foto: Kai Osthoff

Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner rechtzeitig und vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus retten. Die Feuerwehr war mit verschiedenen Trupps und der Drehleiter im Einsatz, um das Dach zu öffnen und die Flammen zu bekämpfen. Eine Frau der Feuerwehr musste im Rettungswagen wegen Kreislaufbeschwerden untersucht werden.

Die Bewohner des Hauses und Anwohner aus der Straße unweit der St.-Marien-Kirche wurden mitten in der Nacht auf Samstag aus dem Schlaf gerissen, die Alarmierung unter dem Stichwort „Wohnungsbrand – Person in Gefahr“ erfolgte um kurz nach ein Uhr. Die Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden am Gebäude und an einem BMW, der vor dem Haus geparkt hatte. Auf das Auto fielen Dachpfannen.

Bei der Arbeit: Die Feuerwehr muss in der Nacht auf Samstag einen Brand in Olpe-Dahl löschen. Foto: Kai Osthoff

