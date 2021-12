Olpe: Fleischmarkt feiert sein 50-jähriges Bestehen

Olpe. Der Fleischmarkt Olpe will im Jubiläumsjahr die Weichen für die Zukunft stellen. „Aus der Region, für die Region“ ist das Leitbild.

Mit dem Kauf des städtischen Schlachthofs in der Stubicke in Olpe legte Metzgermeister Artur Otto mit den Kaufleuten Rudolf Binkhoff und Hermann Wiesner am 8. Dezember 1971 den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die auch heute noch nicht zu Ende erzählt ist.

Eigentlich besteht der Fleischmarkt Olpe in diesem Jahr seit einem halben Jahrhundert. Aber: „2022 wird unser Jubiläumsjahr“, erklärt Marcel Manten, der im Frühjahr 2020 die Geschäftsführung des Traditionsbetriebs übernommen hat. „Angesichts der aktuellen Lage feiern wir erst im Sommer, dann spielt auch das Wetter mit.“ Geplant hat der Fleischmarkt ein großes Fest, zu dem nicht nur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mittlerweile 150 – mitsamt ihren Familien eingeladen werden sollen, sondern auch Geschäftspartner, Lieferanten, ehemalige Angestellte und Kunden aus der Region.

Fleischerhandwerk mit Tradition

Hinter der Toranlage des Fleischmarkts Olpe, die viele Lkw und Transporter täglich passieren, verbirgt sich modernes Fleischerhandwerk mit Erfahrung und Tradition. Kunden aus der Nähe, aber auch aus ganz Deutschland sowie aus den Niederlanden, Belgien und Frankreich kaufen das hier produzierte Fleisch, das in zwei Schichten täglich frisch verarbeitet und pünktlich auf den Weg gebracht wird.

Umzug und EG-Zulassung

Dass der Fleischmarkt Olpe so lange bestehen konnte, ist nicht zuletzt den Geschäftsleitungen mit ihrem Blick auf die Zukunft zu verdanken. So wurde der Familienbetrieb schon in den 1970er-Jahren modernisiert: Hygiene steht im Vordergrund, es werden kontinuierlich Facharbeiter eingestellt und ein eigener Fuhrpark aufgebaut. 1987 schließlich erfolgt der Umzug in neue Räumlichkeiten in der Friedrichsthaler Straße, die Produktion wird erweitert und die EG-Zulassung erreicht.

Unter neuer Leitung

Schon rund zehn Jahre später werden die Maschinen erneuert, eine zweite Produktionsebene und zwei neue Etagen für Büro- und Sozialräume errichtet. Seit 2003 und dem Rückzug der Gründer Rudolf Binkhoff und Artur Otto ist der Fleischmarkt Olpe Teil der Manten-Familie, zunächst unter der Leitung von Peter und Heiner Manten, mittlerweile haben Heiner und Marcel Manten die Leitung übernommen.

Jubiläumsfeier in 2022

2022 soll das Jubiläumsjahr werden, in dem nicht nur gefeiert wird, sondern auch die Weichen für den weiteren Weg bis 2030 gestellt werden sollen:

Geplant sind die Modernisierung von Arbeitsabläufen, der Ausbau umwelt- und klimaschonender Energieeffizienz und der weitere Ausbau der Bio-Rinderschiene. Zudem soll der Leitsatz des Unternehmens „Aus der Region, für die Region“ noch mehr Bedeutung bekommen.

Transportwege möglichst kurz

So wird das Großvieh wie bisher aus der unmittelbaren Umgebung bezogen, um die Transportwege möglichst kurz zu halten. Auch wenn Kunden inzwischen deutschland- und EU-weit bedient werden, gibt es viele regionale Fleischer und Einzelhändler, die der Fleischmarkt zu seinem Kundenstamm zählt. „Wir fühlen uns Olpe verbunden und das wird auch so bleiben“, so Marcel Manten. „Wir sind hier am Standort modern ausgestattet und werden das in den kommenden Wochen und Monaten auch auf unserer Website zeigen.“

Dazu wird eine Filmreihe gestartet, die Kunden und Partner hinter die Kulissen blicken lässt. „Respekt vor dem Tier ist bei uns keine hohle Floskel, sondern wird hier tagtäglich gelebt“, so Manten. Das gelte nicht nur den Betrieb in Olpe, sondern auch für das Schwesterunternehmen in Geldern. „Wir nennen das „Unsere Niederrhein-Sauerland-Connection“, zwinkert er.

