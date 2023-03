Olpe: Franziskusschule wegen technischem Defekt geschlossen

Olpe. Eine kaputte Lautsprecheranlage sorgt derzeit dafür, dass die Schülerinnen und Schüler aus Sicherheitsgründen zu Hause unterrichtet werden müssen.

Ein Defekt in der Meldeanlage der St.-Franziskus-Schule in Olpe sorgt dafür, dass die private Bündelschule mit Realschul- und Gymnasialzweig derzeit geschlossen ist. Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilt, sei „die Fehlfunktion der Meldeanlage auf einen Defekt in der Lautsprecheranlage unserer Schule zurückzuführen. Das defekte Bauteil ist bekannt, kann aber aktuell nicht kurzfristig durch den Hersteller geliefert werden“.

Da die Lautsprecheranlage im Ernstfall nutzbar sein muss, um die bis zu 1200 Menschen in den Gebäuden beispielsweise über Brände oder andere Notlagen zu informieren, sei „nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen“ die Erkenntnis gewonnen worden, dass ein regulärer Schulbetrieb ohne ein funktionierendes Meldesystem nicht möglich sei. „Wir bauen daher aktuell ein alternatives Meldesystem auf und sind zuversichtlich, dass wir dieses bis zum kommenden Montag erfolgreich eingerichtet haben.“ Daher ist die Schule für Publikumsverkehr geschlossen; der Unterricht findet digital als Heimunterricht statt.

Bis spätestens Sonntag um 18 Uhr wird auf der Homepage veröffentlicht, ob das alternative Meldesystem im gesamten Gebäude eingerichtet worden ist und der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werde. „Schon am Freitag wird dieses Meldesystem bereits in einem kleinen Bereich der Schule installiert sein, so dass die angesetzten Klausuren der Oberstufe (EF: Englisch, Q1: Geschichte, Q2: Nachschreiber) geschrieben werden“, heißt es weiter auf der Homepage. Das Sekretariat der Franziskusschule ist laut Homepage derzeit eingeschränkt per Mail zu erreichen. Eine telefonische Erreichbarkeit sei aktuell noch nicht möglich.

