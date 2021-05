Ein Bild aus dem August 2020: Nur eine begrenzte Zahl an Gästen darf das Olper Freibad gleichzeitig besuchen. Ähnliche Vorgaben wie damals gelten auch ab kommendem Freitag.

Schwimmen Olpe: Freibad öffnet unter Corona-Auflagen am Freitag

Olpe. Maximal 60 Personen dürfen gleichzeitig das Becken im Freibad benutzen. Die Liegewiesen bleiben geschlossen. Was Gäste wissen müssen:

Gute Nachrichten für alle Freibad-Fans: Das Olper Freizeitbad öffnet seine Pforte am Freitag, 28. Mai, um 7 Uhr unter den Auflagen der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung. Das teilt die Olper Bäderbetriebe GmbH in einer Pressemitteilung mit. Der Parkplatz-Schrankenbetrieb wird an diesem Tag wieder aufgenommen. Um einen reibungslosen Ablauf unter Pandemiebedingungen gewährleisten zu können, dürfen maximal 60 Personen gleichzeitig zur reinen Sportausübung im Freibad anwesend sein. Die Liegewiesen bleiben geschlossen.

Die Zahlen der maximal zulässigen Badegäste basiert auf einer Vorgabe des Schwimmverbandes NRW und der aktuellen Coronaschutzverordnung. Ebenso ist bei Eintritt ein negativer Schnelltest vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Für die Besucher des Freibades gelten zudem folgende Regeln: Bei Betreten des Bades müssen die Hände mit dem bereitgestellten Mittel desinfiziert und ein Kontaktformular ausgefüllt werden.

Zunächst nur Zwei-Stunden-Tarif

Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung für Kinder bis zum 10. Lebensjahr erforderlich. Mund-Nasenabdeckung im Bereich der Kasse, der Umkleiden, der WCs und in Begegnungsbereichen sind vorgeschrieben. Zudem muss Abstand zu den anderen Gästen gehalten werden.

+++ Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe erhalten Sie hier +++

Das Freibad steht den Gästen montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr zur Verfügung sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 20. Vorerst gibt es im Freibad nur den Zwei-Stunden-Tarif zur Auswahl. Erwachsene zahlen für zwei Stunden Aufenthalt 3,90 Euro und Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre 2,30 Euro.

Der Hallenbereich und die Saunalandschaft bleiben weiterhin geschlossen. Ein Kursbetrieb findet noch nicht statt. Das Schulschwimmen wird ab Montag, 31. Mai, im Hallen- und Kursbeckenbereich wieder aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe