Olpe: Freundinnen bauen kurz hintereinander Unfall auf L 711

Olpe. Überrascht von Straßenglätte haben zwei Freundinnen in Olpe kurz hintereinander und nur wenige Meter voneinander entfernt Unfälle verursacht.

Glück im Unglück hatten zwei Freundinnen bei zwei Unfällen, die sich am Montagmittag an fast der gleichen Stelle auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Stachelau ereignet haben.

Bei dem ersten Unfall war eine 20-Jährige, die in Richtung Stachelau unterwegs war, aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen gekommen und hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn an einem Hang zum Stehen. Unverletzt konnte sie ihr Auto verlassen und eine Freundin per Telefon zur Hilfe rufen.

In der Aufregung hatte sie vergessen, ihre Freundin auf die Straßenglätte hinzuweisen. Die bekam die 21-jährige Freundin mit ihrem Auto dann selbst zu spüren. Fast an gleicher Stelle kam auch sie ins Rutschen, fuhr in einer Lücke zwischen zwei Leitplanken durch und kam erst unterhalb der Straße an einer Böschung zum Stehen. Einige Büsche hinderten das Auto am Wegrutschen.

Ersthelfer kamen den beiden jungen Damen zur Hilfe und riefen den Notruf. Die Leitstelle schickte einen Notarztwagen zur Einsatzstelle. Nach Abklärung an der Unfallstelle konnte dieser nach Aussage der Polizei aber unverrichteter Dinge wieder abrücken. Die Bergung des Autos der 21-Jährigen wurde von Bekannten übernommen, die mittels eines SUV und eines Seil den Wagen wieder auf die Fahrbahn zogen.

Nach dem ersten Unfall fuhr auch ein Streuwagen die L 711 ab, die besonders an den schattigen Stellen in dem Waldstück extrem glatt war. Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen: Mehr als 6000 Euro.

