Olpe: Garten Kramer – der Freund, die Scheinbuche, ist fort

Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot – heißt es in einem Lied von Alexandra. Okay, das war 1968, aber ab und zu trällert das Lied noch im Radio. Mein Freund, der Baum, ist auch gefallen, aber nicht im Morgenrot, sondern bei starken Windböen Ende Oktober. Und wie immer, wenn Freunde nicht mehr da sind, fehlt etwas. Bei meinem Baum handelte es sich um eine so genannte Schein- oder auch Pfennigbuche und war eigentlich kein Baum, sondern ein Großstrauch. Es war eine meiner Lieblingspflanzen im Garten und eigentlich ist sie robust und widerstandsfähig, aber meine hat es trotzdem zerrissen. Wahrscheinlich lag es an einer Wassertasche, die sich an der Verzweigung dieses mehrstämmigen Exemplars gebildet hatte und so zu einer Fäulnisbildung im Stamminneren führte. Jedenfalls kann man an der Bruchstelle unmittelbar über dem Boden eine bräunliche Verfärbung sehen.

Sie war an die sieben Meter hoch, bizarr verzweigt, hatte eine Einzelstellung und trotz ihrer kleinen Blätter, der ihr den Namen Pfennigbuche eingebracht hat, hat sie der Wind gepackt und umgeworfen. Sie lag in der Hecke und auf der Straße. Jetzt gehört diese Straße nicht zu den meistbefahrenen im Kreis Olpe und ein Spaziergänger wäre auch nicht von dem Baum erschlagen worden, da sie keinen dicken, langen Hauptstamm hatte, sondern viele leichte Verzweigungen, aber Mist war es trotzdem. Der Schaden war mit Motorsäge und Häcksler schnell beseitigt, aber jetzt fehlt einfach etwas. Fest steht, da kommt wieder etwas hin – aber was?

Vögel werden sie vermissen

Die Pfennigbuche ist tolerant gegenüber Trockenheit und Nässe, stellt keine besonderen Ansprüche, ist mit den kleinen Blättchen sehr leicht und hat im Herbst einen schönen Farbwechsel von grün nach gelb. Durch die unregelmäßige Verzweigung ist jede dieser Pflanzen etwas Besonderes und bei Dunkelheit mit Licht in Szene gesetzt ein wunderbarer Anblick. Besonders geliebt habe ich es, wenn nasser Schnee fiel und die Flocken auf den dünnen Ästchen liegen blieben. Das erinnerte an Wattebäuschchen oder Baumwolle.

Die Vögel werden den Baum auch vermissen, denn ich habe im Winter immer einen kleinen Metallbehälter mit Vogelfutter in den Großstrauch gehangen. Die Vögel konnten da gut landen und Nachbars Katze kam nicht durch die dichte Verzweigung. Jetzt können Sie zwar sagen: Hör auf zu jammern und hol dir eine neue Scheinbuche, aber ganz so einfach ist es nicht. Ich musste leider beobachten, dass in den letzten drei Jahren zwei prächtige Exemplare plötzlich abgestorben sind. Eine stand auf dem Gelände des Mutterhauses in Olpe, eine andere in einem schönen und gepflegten Garten in Olpe. Astpartien starben ab und in kurzer Zeit waren die ganzen Pflanzen betroffen. Äußerlich war nichts zu erkennen und ich vermute entweder starken Wurzelfraß durch Wühlmäuse, Verticilium-Welke oder den Phytophthora-Pilz. Oder aber die Pfennigbuche ist bei uns doch nicht so langlebig.

In die Winterpause

Ich werde die Winterzeit dafür nutzen, eine Ersatzpflanze für die kahle Stelle in meinem Garten zu finden, die ich dann im Frühjahr pflanzen kann. Was es geworden ist, werde ich Ihnen dann berichten. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen und gehe, genau wie Ihr Garten, in die winterliche Ruhephase. Ich denke, dass meiste Laub ist unten und vom Rasen geharkt, alles, was erfrieren kann, ist eingepackt, die Gartenmöbel sind eingelagert und das ein oder andere schon geschnitten. Den Rest bitte bis Ende Februar erledigen, denn danach gilt wieder die Vogelschutzverordnung. Und denken Sie auch bitte daran, wenn viel Schnee fällt, Ihre Pflanzen von der Schneelast zu befreien, damit es nicht knack macht und Sie auch auf einmal eine Lücke im Garten haben. Wäre doch zu schade.

Viel Spaß beim Gärtnern und bis nächstes Jahr an dieser Stelle. Ihr Thomas Kramer

