Olpe: Gartenmöbel von Terrasse gestohlen

Olpe. Dreiste Diebe stahlen in Olpe in der Nacht die Gartenmöbel. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch (17. März, 22 Uhr) auf Donnerstag (18. März, 5 Uhr) haben unbekannte Täter Gartenmöbel von einer Terrasse einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Westfälischen Straße in Olpe entwendet. Sie nahmen unter anderem einen anthrazitfarbenen Gartenstuhl, eine Laterne, ein LED-Licht sowie Dekorationsartikel mit. Der Beutewert liegt bei rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.