Olpe gegen Rechts bietet Rechtsradikalen friedlich die Stirn

Sie beteiligen sich an der Gegen-Demonstration: Olpe gegen Rechts lädt am Samstagabend zu einer Kundgebung auf den Kurkölner Platz in Olpe ein, während ein paar Meter entfernt im Weierhohl Mitglieder der rechtsradikaler Splitterpartei "Der dritte Weg" eine Gedenkkundgebung abhalten.