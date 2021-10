Olpe: Geldbörse gestohlen – Ladendieb in Innenstadt erwischt

Olpe. Der Diebstahl ging daneben: Ein Mann sortierte in Olpe persönliche Dinge in eine gestohlene Geldbörse, als er vom Bestohlenen erwischt wurde.

Die Polizei in Olpe hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Ladendieb erwischt. Der 36-Jährige soll gegen 18.05 Uhr ein Portemonnaie im Wert von 40 Euro aus einem Lederwarengeschäft in der Westfälischen Straße gestohlen haben, berichtet die Polizei am Freitag.

Der Geschäftsinhaber legte dem Englisch sprechenden Mann drei Geldbörsen zur Auswahl vor. Kurz darauf verließ der vermeintliche Kunde das Geschäft, woraufhin der Inhaber bemerkte, dass eine Geldbörse fehlte. Nach Ladenschluss traf der Inhaber den Verdächtigen um 18.25 Uhr in der Innenstadt an, als dieser diverse persönliche Dinge in die Geldbörse einsortierte. Auf den Diebstahl angesprochen gab er die Geldbörse an den Eigentümer heraus und flüchtete.

Der Ladeninhaber informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Mann, auf die die Beschreibung zutraf, am Finkenhagen angetroffen werden. Der Erstatter der Anzeige wurde hinzu gebeten und identifizierte den 36-Jährigen eindeutig. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige.

