Olpe: GFO-Geschäftsführung um Ärztin erweitert

Olpe. Der bisher dreiköpfige Vorstand des Olper Sozial- und Gesundheitskonzerns wurde um eine vierte Stelle erweitert. Eine Medizinerin füllt sie aus.

Die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO), Trägergesellschaft von rund 100 Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen an 130 Standorten in Deutschland und mit Hauptsitz in Olpe, hat ihre Geschäftsführung erweitert: Die Ärztin Dr. Barbara Florange verantwortet im Führungsgremium der GFO künftig die medizinische Weiterentwicklung im Verbund. Damit besteht die GFO-Geschäftsführung nun mit ihrem Sprecher Markus Feldmann sowie den weiteren Mitgliedern Dr. Christoph Heller, Dr. Jörg Kösters und Dr. Barbara Florange nun aus vier Personen. Sie führen die Geschicke des ordenseigenen Konzerns, der rund 15.000 Menschen beschäftigt und im Kreis Olpe unter anderem die beiden Krankenhäuser in Olpe und Altenhundem, die St.-Franziskus-Schule in Olpe, das Kinder- und Jugendhospiz „Balthasar“, das heilpädagogische Kinderheim „Josefshaus“ und mehrere Seniorenheime betreibt.

+++ Lesen Sie auch: Jahrestag der Seligsprechung wird in Olpe groß gefeiert +++

Die strategische Erweiterung der GFO-Geschäftsführung und die Stärkung der medizinischen Kompetenz, erläutert Andreas Zingsheim, der Vorsitzende des GFO-Aufsichtsrats, seien notwenige Antworten auf tiefgreifende Veränderungen sowohl in der GFO selbst als auch in der Krankenhauslandschaft. Zum einen sei die GFO in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zum anderen wolle die GFO die anstehenden Klinikreformen aktiv gestalten.

Mit der Berufung von Dr. Florange (56) in die Geschäftsführung richtet die GFO ihren Fokus noch stärker auf die gezielte medizinisch-inhaltliche Weiterentwicklung ihrer Leistungsangebote und die bestmögliche Positionierung in ihren Versorgungsregionen. „Damit setzt die GFO auch ein Signal für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Stärkung ihrer erfolgreichen Strategie als versorgungsrelevanter und regional vernetzter Anbieter im Gesundheits- und Sozialwesen und als attraktiver Arbeitgeber“, heißt es auf der Homepage der GFO.

Dr. Barbara Florange ist seit 2001 bei der GFO. Die Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik hat im Verbund Karriere gemacht – bis zur Chefärztin an den GFO-Kliniken Niederrhein. „Dr. Barbara Florange steht für große Kompetenz aus unseren eigenen Reihen“, unterstreicht Markus Feldmann: „Sie ist eine versierte Medizinerin mit Weitblick und strategischem Denken.“

Die neue Geschäftsführerin sieht ihre Hauptaufgaben vor allem in der weiteren medizinischen Qualitätsentwicklung der GFO, insbesondere auch beim psychiatrischen Versorgungsangebot, das im Verbund stark gewachsen ist. Dr. Florange wird eine Stimme der Medizin in der Geschäftsführung sein; sie steht dafür, dass Medizin als strategisches Feld in der Geschäftsführung einen wichtigen Platz hat und die kaufmännischen Themen ergänzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe