Olpe: Glockenläuten zur Erinnerung an tödliches Bombardement

Olpe. Der 28. März ist in Olpe ein ganz besonderes Datum. An diesem Tag kam der Krieg in die Kreisstadt und zeigte seinen ganzen Schrecken.

Drei Männer steigen die Treppe vom Weierhohl zum Ehrenmal hinauf. Dort liegt bereits ein Kranz, dessen beschriftete Banderole sie entfalten. Bürgermeister Peter Weber, sein Stellvertreter Klaus Peter Langner und sein Amtsvorgänger Horst Müller sind gekommen, um – wie in jedem Jahr – des finstersten Tags der Olper Stadtgeschichte zu gedenken: dem 28. März 1945, als Bombenteppiche der alliierten Streitkräfte mit angeblichem Ziel „Verschiebebahnhof Olpe“ große Teile der Innenstadt in Schutt und Asche legten.

+++ Lesen Sie auch: Gelsenwasser plant sechs Windräder zwischen Saßmicke und Hillmicke +++

Pünktlich um 11.54 Uhr beginnt irgendwo in der Stadt eine Glocke zu schlagen, eine weitere setzt ein, am Ende läuten alle Kirchen, 13 Minuten lang, genau so lange, wie der große Angriff dauerte, der sich ins Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat. Bis heute weithin sichtbar als Mahnmal: die Martinuskirche, die einen ihrer Zwillingstürme verlor. Eine Luftmine hatte am 28. März 1945 einen Stützpfeiler weggerissen, der Turm schwankte im Wind und drohte unkontrolliert umzustürzen, sodass deutsche Pioniere ihn einen Tag später sprengten – dies aber so unsachgemäß, dass er zur falschen Seite fiel und die beim Bombenangriff beschädigte Kirche noch weiter zerstörte.

Weber, Langner und Müller schweigen, während sie minutenlang verharren, ein stilles Gebet sprechen und das eindrucksvolle Läuten aus allen Himmelsrichtungen auf sich wirken lassen. Unten im Weierhohl blicken Menschen zum Ehrenmal, manche bleiben stehen, viele werden erst durch das Geläut an den Jahrestag erinnert, dessen gerade gedacht wird.

Nach dem allmählichen Ausklingen und dem letzten Glockenschlag verabschieden sich die drei Männer. Der Kranz bleibt am Ehrenmal liegen und erinnert noch einige Tage an den Tag, an dem die kleine Kreisstadt an der Bigge heimsuchte und kurz vor Ende des Kriegs ein Teil davon wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe